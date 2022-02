Drei Demozüge durch die Innenstadt: Was Augsburg am Samstag erwartet

Neben zwei etablierten Kundgebungen zu Corona findet in Augsburg eine weitere Demo statt. Die Stadtwerke rechnen mit "erheblichen Beeinträchtigungen" im Verkehr.

Die Augsburger Innenstadt wird am Samstagnachmittag und -abend Schauplatz von gleich drei Demonstrationszügen. Neben zwei bereits etablierten Veranstaltungen im Kontext der Corona-Pandemie findet nach Angaben des Ordnungsreferats auch eine mobile Kundgebung statt, die sich offiziell gegen die „Augsburger Rüstungsindustrie“ und gegen die Münchner Sicherheitskonferenz am nächsten Wochenende (18. bis 20. Februar) richtet.

Den Auftakt macht um 12 Uhr der Demonstrationszug von „ Augsburg solidarisch“. Der Zusammenschluss hatte bereits in den vergangenen Wochen Kundgebungen pro Impfung und gegen Wissenschaftsfeindlichkeit abgehalten – allerdings stationär. Der für Samstag geplante, zweistündige Zug startet am Rathausplatz und führt über Karolinen-, Karl- und Ludwigstraße, Grottenau, Kennedy-Platz, Am Alten Einlaß, Schaezler- und Schießgrabenstraße, Theodor-Heuss-Platz, Kitzenmarkt, Weite Gasse, Ulrichsplatz und Maximilianstraße zurück zum Rathausplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet.

Nicht nur zum Thema Corona: Mehrere Demos am Samstag in Augsburg

Direkt anschließend, um 14 Uhr, beginnt der gegen Rüstungsindustrie und Sicherheitskonferenz gerichtete Zug. Auch hier ist der Rathausplatz Start und Ziel. Die Route verläuft über Karolinen-, Karl- und Ludwigstraße, Grottenau, Am Alten Einlaß, Schaezlerstraße, Königsplatz, Bgm.-Fischer- und Maximilianstraße. Zu dieser Kundgebung, die für zwei Stunden angemeldet ist, werden mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem politisch linken Spektrum erwartet.

Wie seit mehreren Wochen startet dann ab 17 Uhr der Demonstrationszug, der sich gegen Corona-Maßnahmen und insbesondere eine Impfpflicht wendet. Er verläuft ebenfalls in der Innenstadt, Start und Ziel ist allerdings die Ladehofstraße. Die vorgesehene Strecke passiert Herman- und Stettenstraße., Theodor-Heuss-Platz, Konrad-Adenauer-Allee, Hall-, Maximilian-, Karolinen-, Karl- und Ludwigstraße, Grottenau, Kennedy-Platz, Volkhart-, Gesundbrunnen- und Senkelbachstraße, Klinkerberg, Schaezler- und Hermanstraße.

Kundgebungen legen Verkehr in der Augsburger Innenstadt lahm

Angesichts der Vielzahl von Veranstaltungen ist am Samstag mit massiven Einschränkungen im Innenstadt-Verkehr auszugehen. Nach Einschätzung der Polizei werden sie mindestens von 12 bis 19 Uhr andauern. "Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Innenstadtbereich am Samstag zu umfahren", heißt es in einer Polizei-Mitteilung. Die Stadtwerke rechnen ab 12 und 14 Uhr mit "kurzzeitigen Verspätungen im gesamten Liniennetz". Die "größere Demonstration" ab 17 Uhr werde "zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Mit Verspätungen auf allen Linien und mit Linienabbrüchen muss gerechnet werden."

Auch für kommenden Montag, 14. Februar, ist ab 18 Uhr eine Corona-Demo angekündigt. Da sie vom Hauptbahnhof Richtung Göggingen führt, kommt es auf der Straßenbahnlinie 1 sowie auf den Buslinien 35 und 41 zu Verzögerungen und Ausfällen.