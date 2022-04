Augsburg

vor 16 Min.

Drei Mädchen wollen in der City-Galerie Kleidung stehlen

Zwei Zwölfjährige und ihre 14-jährige Freundin wollten offenbar in der City-Galerie in Augsburg Kleidung stehlen.

In einem Modegeschäft in der Augsburger City-Galerie verschwinden drei Mädchen mit Kleidung in einer Umkleidekabine. Warum eine Mitarbeiterin stutzig wird.

Eine Mitarbeiterin eines Modegeschäfts in der Augsburger City-Galerie hat am Montag gegen 18.45 Uhr drei Mädchen beobachtet, die mit diversen Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine gingen. Warum die Angestellte stutzig wurde? Die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 14 Jahren kamen wenig später ohne diese Kleidungsteile aus der Kabine heraus. Mädchen wollten in City-Galerie Kleidung im Wert von über 140 Euro stehlen Nach Angaben der Polizei stellte die Mitarbeiterin fest, dass die Mädchen die Etiketten entfernt und einige Klamotten unter ihre normale Kleidung angezogen hatten. Die restlichen Sachen hatten sie in ihren Taschen versteckt und wollten so den Laden verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten registrierten, dass die Mädchen Kleidung im Wert von über 140 Euro stehlen wollten. Die Polizisten informierten die Eltern der drei und entließen sie mit deren Einverständnis vor Ort. Die 14-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Über die Taten der beiden Zwölfjährigen wird die Staatsanwaltschaft zumindest unterrichtet. In Deutschland gilt man erst ab 14 Jahren als strafmündig. (ina)

Themen folgen