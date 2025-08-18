Drei Männer prügeln sich in einer Bar in der Ludwigstraße

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23-jährigen Männern und einem 47-jährigen Mann kam es am Sonntag in einer Bar in der Ludwigstraße. Gegen 4.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem der 23-Jährigen und dem 47-jährigen Mann fest. Der zweite 23-Jährige lag auf dem Boden.

Bei der Kontrolle der Männer zeigte sich ein 23-jähriger Mann aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Da er sich laut Polizei nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei habe er Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet und beleidigte die Einsatzkräfte. Aufgrund seiner Verletzungen nach der Auseinandersetzung mit dem 47-Jährigen, wurde der 23-Jährige zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite 23-Jährige ignorierte die Aufforderungen der Beamten und habe so die polizeilichen Maßnahmen gestört. Die Einsatzkräfte brachten den 23-Jährigen schließlich in den Polizeiarrest. Der 47-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die drei Männer sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 23-Jährigen. (ziss)