Drei Männer unter Drogen am Steuer erwischt

Bei Verkehrskontrollen sind der Polizei drei Autofahrer aufgefallen. Diese durften nicht mehr weiterfahren.

Drei berauschte Autofahrer hat die Polizei bei verschiedenen Kontrollen in Augsburg erwischt. In Inningen überprüften am Montag gegen 0.15 Uhr Einsatzkräfte in der Bobinger Straße einen Pkw-Fahrer. Dabei stellten sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Das Steuer war auch für einen Autofahrer tabu, den die Polizei am Montag gegen 1.30 Uhr in der Landsberger Straße in Haunstetten-Siebenbrunn kontrollierten. Auch bei ihm war ein Drogentest laut Polizei positiv verlaufen. Ähnlicher Fall am Sonntag zur Mittagszeit gegen 12.15 Uhr in der Ulmer Straße in Kriegshaber.

Bei der Kontrolle eines Fahrers stellte die Polizei ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Drogentest? Positiv. Alle drei Männer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (ina)