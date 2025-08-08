Drei Monate Training: Wie es ein Augsburger mit seinem Hund ins Fernsehen schaffte

Ein Husky ist ein ungezähmtes Kraftpaket, möchte man meinen – nicht so Zazu. Der dreijährige Rüde von Florian Fünfer ist ein ruhiger Familienhund. Ohne Bedenken lässt der Vater Zazu um seinen Sohn Colin scharwenzeln, der gerade laufen lernt. Mit sanfter Schnauze stibitzt Zazu dem Kleinkind die Waffel aus der Hand. Sonst passiert nichts. Colin protestiert nicht einmal, schaut nur mit großen Augen zu, wie Zazu sein Frühstück isst. Am Freitagabend können noch viel mehr Menschen Zazu und sein Herrchen im Fernsehen sehen. Die beiden nehmen an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil.
Augsburg
