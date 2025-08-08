Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Drei Monate Training: Wie es ein Augsburger mit seinem Hund ins Fernsehen schaffte

Augsburg

Drei Monate Training: Wie es ein Augsburger mit seinem Hund ins Fernsehen schaffte

Tänzer Florian Fünfer und sein sibirischer Husky Zazu treten am Freitag in „Top Dog Germany“ bei RTL auf. Um den Hund zu trainieren, ließ sich sein Herrchen einiges einfallen.
Von Denise Kelm
    • |
    • |
    • |
    Florian Fünfer nimmt mit seinem Hund an der RTL-Show "Top Dog Germany" teil. Ob er weiterkommt, stellt sich im Laufe der Staffel heraus.
    Florian Fünfer nimmt mit seinem Hund an der RTL-Show "Top Dog Germany" teil. Ob er weiterkommt, stellt sich im Laufe der Staffel heraus. Foto: Foto: RTL/Markus Hertrich

    Ein Husky ist ein ungezähmtes Kraftpaket, möchte man meinen – nicht so Zazu. Der dreijährige Rüde von Florian Fünfer ist ein ruhiger Familienhund. Ohne Bedenken lässt der Vater Zazu um seinen Sohn Colin scharwenzeln, der gerade laufen lernt. Mit sanfter Schnauze stibitzt Zazu dem Kleinkind die Waffel aus der Hand. Sonst passiert nichts. Colin protestiert nicht einmal, schaut nur mit großen Augen zu, wie Zazu sein Frühstück isst. Am Freitagabend können noch viel mehr Menschen Zazu und sein Herrchen im Fernsehen sehen. Die beiden nehmen an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden