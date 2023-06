Augsburg

18:30 Uhr

"Drei Musketiere" auf der Freilichtbühne: So kommt das Musical bei Besuchern an

Plus Nach der Premiere des Musicals "Drei Musketiere" gibt es stehenden Applaus. Wie Besucher die Inszenierung auf der Freilichtbühne bewerten.

Die historische Kulisse der Augsburger Freilichtbühne erweist sich mit dem Blick auf das Rote Tor und die Wallanlagen stets als eindrucksvolle Kulisse für Aufführungen des Staatstheaters. Selten aber passte die mittelalterliche Umgebung so perfekt wie zum Musical "Drei Musketiere", das dort in dieser Freilichtsaison aufgeführt wird. Am Samstagabend gab es bei der Premiere vom Publikum stehenden Applaus. Wir haben die ersten Eindrücke der Besucher gesammelt.

Jürgen und Elisabeth Scholz genossen die "intensive Grundstimmung" auf der Freilichtbühne. Foto: Michael Eichhammer

René und Sandra Held aus Augsburg hatten Spaß an der "guten Mischung aus Schauspiel, Tanz und Bewegung" und den "eingängigen, rockigen Melodien". Jürgen Scholz und seine Frau Elisabeth sahen das Stück bereits vor rund zehn Jahren in Stuttgart. "Dort kam mehr Technik zum Einsatz", erinnert sich Jürgen Scholz. Doch habe man die Umsetzung in Augsburg "mit viel Kreativität gelöst". Die Musik fanden die beiden nicht ganz so eingängig wie in klassischen Musicals, dafür seien die Stücke "sehr gut auf die Handlung abgestimmt". Das Ehepaar genoss vor allem die "intensive Grundstimmung".

