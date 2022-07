Drei Polizisten werden bei Unfällen in Augsburg verletzt

Der Samstag war kein guter Tag für Augsburgs Polizei. Drei Beamte wurden in zwei Verkehrsunfälle verwickelt. Der erste passierte am Nachmittag.

Eine Motorradstreife hat am Samstagnachmittag eine Gruppe von Fahrradfahrern in Richtung Innenstadt eskortiert. Die Radler waren im Rahmen der derzeitigen Ulrichswoche unterwegs. Kurz vor 15 Uhr, in der Nähe der MAN-Kreuzung, stieß ein Transporter mit einem Motorradfahrer der Polizei zusammen.

Der 49 Jahre alte Beamte zog sich bei dem Unfall einen Handgelenksbruch zu. Er wurde in die Uniklinik gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Auch am Sonntagvormittag ist der genau Unfallhergang noch nicht geklärt, heißt es aus der Einsatzzentrale der Polizei. Es blieb nicht der einzige Unfall.

Ein Unfall zwischen einem Transporter und einem Motorradfahrer der Polizei hatte sich in der Nähe der MAN-Kreuzung ereignet. Foto: Peter Fastl

Samstagabend gegen 21 Uhr wurde noch ein Polizeibus in einen Unfall verwickelt. Das Einsatzfahrzeug war in der Schackstraße in Lechhausen unterwegs, als ein 32-Jähriger mit seinem VW Tiguan aus der Kulturstraße einbog und dabei laut Polizei die Vorfahrtsregelung missachtete. Der Zusammenprall war offenbar so heftig, dass das Polizeifahrzeug sich drehte und umkippte. Der VW-Bus kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Bei dem Unfall wurde ein geparkter Pkw beschädigt.

Zwei Ersthelfer, die die Fahrzeugscheiben am Polizeifahrzeug einschlugen, erlitten leichte Schnittverletzungen an den Händen. Der 32-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg, die beiden Polizeibeamten ins Uniklinikum Augsburg. Das Polizeiauto hatte einen Totalschaden. (ina)