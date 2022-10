Drei Stadtteile gedenken ihrer Eingemeindung vor 50 Jahren

Mit einer stimmungsvollen Erinnerungsveranstaltung haben Göggingen, Inningen und Bergheim am Sonntagabend im Kurhaus daran erinnert, wie sie zur Stadt Augsburg kamen.

Der eigentliche Star des Abends hatte sich Zeit gelassen. Solange, dass die Stadtteile Göggingen, Inningen und Bergheim sogar ihre Eingemeindungsfeierlichkeiten auf den Oktober verschoben, während Haunstetten das Ereignis schon im Sommer beging. Die Rede ist von einem Videofilm mit Zeitzeugeninterviews, der mit großem Aufwand von Ehrenamtlichen in den drei Stadtteilen produziert wurde. Das Warten hat sich gelohnt, wie der Applaus bei der Präsentation am Sonntagabend im Gögginger Kurhaus zeigte. Gäste aus den Stadtteilen und der Gesellschaft hatten an der Veranstaltung teilgenommen, die ausdrücklich nicht als Jubiläum oder gar Feier tituliert wurde, wie mehrere Redner betonten.

Gäste aus der ganzen Stadtgesellschaft begingen mit Göggingen, Inningen und Bergheim 50 Jahre Eingemeindung. Foto: Michael Hochgemuth

Als 1972 Göggingen, Inningen, Bergheim und Haunstetten bei der Gebietsreform zu Augsburg kamen, herrschte in den Stadtteilen Alarmzustand. Vor allem das gerade erst zur Stadt gewordene Göggingen wehrte sich mit Händen und Füßen gegen diese Einverleibung durch Augsburg, wie es von den meisten Bürgern gesehen wurde. 50 Jahre haben den Blick auf die Ereignisse milder werden lassen, auch wenn sich die Zeitzeugen im Film so manche Spitze nicht verkneifen konnten. "Der Weltuntergang fand nicht statt, aber die kleine Welt vor Ort kam ganz schön aus den Fugen", fasste der Gögginger Geschichtsexperte und Zeitzeuge Heinz Münzenrieder die Ereignisse in seinem launigen Festvortrag zusammen.

Dieses Mal wehen keine schwarzen Fahnen über Göggingen

Oberbürgermeisterin Eva Weber berichtete, dass sie auch Jahre nach der Eingemeindung die Stimmung aus erster Hand erfahren habe. Als sie 2012, 40 Jahre nach der Eingemeindung, eine Mitarbeiterin in Göggingen anfragen ließ, was man denn anlässlich des Jubiläums tun wolle, bekam sie die bissige Antwort, man könne gerne die schwarzen Fahnen wieder aus dem Keller holen, erzählte sie in ihrem Grußwort an die Gäste. Und auch, dass sie dieses Mal das Wort "Jubiläum" besser nicht verwenden sollte. In der Einladung war folgerichtig auch von einer "Erinnerungsveranstaltung" die Rede.

Doch abgesehen von freundlichen Frotzeleien betonten alle Beteiligten, dass 50 Jahre Eingemeindung für die Stadtentwicklung, aber auch die Stadtteile selbst, viel Gutes gebracht haben. Zeitzeugen, wie der langjährige Inninger Sportvereinsvorsitzende Erich Jaut, erinnerten sich an einen Ort, der kaum gepflastert, ohne durchgehende Kanalisation und überhaupt sehr ländlich geprägt war. Dass der TSV Inningen heute eine attraktive Sporthalle sein Eigen nennt, ist eine direkte Auswirkung des Eingemeindungsvertrages. Und auch die Bergheimer sind sich einig, dass nicht alles an Augsburg schlecht ist. "Im Großen und Ganzen war es der richtige Weg", sagt der Bergheimer Zeitzeuge Josef Hamwalter in seinem Interview.

Musiker aus den drei Stadtteilen, hier der Musikverein Bergheim, unterhielten die Gäste im Kurhaus. Foto: Michael Hochgemuth

Wanderausstellung im Kurhaus informiert über die Ereignisse vor 50 Jahren

Weil alle drei Stadtteile hervorragende Musikkapellen beheimaten, kam auf der Veranstaltung auch der musikalische Genuss nicht zu kurz. Das Kolping Blasorchester Göggingen, der Musikverein Bergheim und der Männergesangsverein Cäcilia Inningen unterhielten das Publikum mit bekannten und weniger bekannten Melodien. Das Kabarett-Duo Liliput, krankheitsbedingt mit Helmut Lindner als Solonummer, trug mit mehreren Liedern zu einem gelungenen Abend bei.

Über die Ereignisse vor 50 Jahren gibt es auch eine Wanderausstellung des Augsburger Stadtarchivs. Diese ist für die nächste Zeit im Foyer des Gögginger Kurhauses zu sehen.