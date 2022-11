Drei Unfallfluchten im Stadtteil Pfersee

Ein Kia, ein Skoda und ein Opel wurden demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei unbekannte Autofahrer haben in den vergangenen Tagen im Stadtteil Pfersee Schaden angerichtet und sind geflüchtet. Am Freitag in der Zeit von 10.15 bis 11.30 Uhr wurde ein Kia in der Stadtberger Straße, Höhe Hausnummer 21, angefahren und am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde ein in der Kazböckstraße, Höhe Hausnummer 29, abgestellter Skoda an der linken Front demoliert. Schaden laut Polizei: rund 1200 Euro.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde ein in der Eberlestraße, Höhe Hausnummer 10, abgestellter Opel durch einen weiteren unbekannten Verkehrsteilnehmer am Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen werden in allen Fällen gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (eva)