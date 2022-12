Dreiste Ladendiebin füllt sich mehrere Taschen voll

Die 41-Jährige hatte es in einem Kaufhaus vor allem auf Schuhe und Oberbekleidung abgesehen. Die Liste mit Diebesgut ist aber noch länger.

Eine größere Tour hatte eine mutmaßliche Ladendiebin hinter sich, bevor sie in der Augsburger Innenstadt aufflog. Am Mittwochabend wurde die 41-jährige Frau aus dem Landkreis Augsburg bei einem umfangreichen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischerstraße ertappt, so die Polizei. Die Frau hatte von diversen Artikeln die Diebstahlsicherungen entfernt, die unbezahlte Ware in mehreren mitgeführten Taschen verstaut und wollte das Geschäft verlassen. Überwiegend waren es Schuhe, aber auch Oberbekleidung.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass die 41-Jährige auch noch ein Paar neue Schuhe eines anderen Geschäftes dabei hatte, für das sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die genaue Liste der gestohlenen Waren ist laut Polizei sehr umfangreich. Sie wurde am Donnerstag noch zusammengestellt. Die Frau wird angezeigt. Der Beuteschaden wurde vorerst auf etwa 4000 Euro geschätzt. (eva)