Dreiste Tat: 97-Jährige stürzt nach gescheitertem Handtaschenraub

Die Frau fällt in Augsburg mit ihrem Rollator um und verletzt sich. Der Täter macht sich auf dem Fahrrad aus dem Staub.

Am Freitag kam es gegen 16.45 Uhr im Augsburger Stadtteil Pfersee zu einem Raubdelikt. Eine 97-Jährige war laut Polizei in der Balanstraße spazieren, als ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Hierbei versuchte der Mann die Tasche der 97-Jährigen, welche sich auf dem Rollator der Frau befand, zu greifen.

Hierbei riss er den Rollator um, weshalb die 97-Jährige stürzte und sich dadurch verletzte. Der unbekannte Mann floh im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, größere Statur. Zeugen werden gesucht. (möh)