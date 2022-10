Dreister Ladendiebstahl mit imaginärem Baby in Göggingen

Eine Ladendiebin versucht, Diebesgut in einem Kinderwagen aus einem Laden in Göggingen zu schmuggeln. Die Polizei nimmt ihr die Geschichte vom schlafenden Baby allerdings nicht ab.

Diebesgut statt eines schlafenden Babys fanden Polizeibeamte im Kinderwagen einer Frau in Göggingen. Die Frau war am Samstagmittag vom Personal eines Verbrauchermarktes in der Gögginger Straße nach Verlassen des Kassenbereichs angesprochen, nachdem sie diesen ohne zu bezahlen passiert hatte. Zur Rede gestellt gab die 40-jährige Frau an, dass ihr Baby im Kinderwagen schlafe und deshalb dort nicht nachgeschaut werden könne.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten schauten trotzdem in den Kinderwagen, wo sie dann Diebesgut im Wert von knapp 500 Euro vorfanden. Von diversen Fleisch- und Wurstwaren, sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln über Kinderbekleidung bis hin zu Kleinelektronikgeräten und einer Halloween-Maske war im Kinderwagen alles verstaut. Nur ein Baby konnten die Beamten nicht darin entdecken – es hätte vermutlich auch keinen Platz mehr im Wagen gefunden, so die Polizei. (att)