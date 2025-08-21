Dreitägiges Kreativ-Camp für Kinder

Zum Ende der Sommerferien bietet das Westhouse in Augsburg wieder ein kreatives Ferienprogramm an. Das Kreativcamp „Farben hören – Klänge malen“ richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Unter musikpädagogischer Anleitung lernen sie, Musik und Kunst zu verbinden: Farben hören, Klänge malen und eigene Ideen kreativ umsetzen. Dabei wird mit Kreide und Wachsmalstiften gearbeitet, um Emotionen und Fantasie aufs Papier zu bringen. Das Programm soll Kindern helfen, nicht nur ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern auch Emotionen durch Kunst auszudrücken.

Mitzubringen sind gute Laune, etwas zu trinken und Kleidung, die schmutzig werden darf. Das erforderliche Material wird gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden werden gerne angenommen. Anmeldung und Rückfragen unter eszter.rakosi@westhouse-community.de (AZ)