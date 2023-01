Augsburg

13:00 Uhr

Drogen-Rollkommando überfällt eine 33-jährige Frau in Augsburg

Plus Ein vierköpfiges Rollkommando aus der Drogenszene überfiel eine 33-jährige Augsburgerin. Doch die Beweise reichen zur Verurteilung eines Angeklagten nicht aus.

Von Klaus Utzni

Der Zeuge ist das schlechteste Beweismittel – ein gängiger Spruch unter Juristen, wenn Schuld oder Unschuld eines Angeklagten allein an Zeugenaussagen beurteilt werden muss. Dies gilt umso mehr für Zeugen, die in der Drogenszene verwurzelt sind und selbst Ermittlungen am Hals haben. Da werden bei der Kripo schnell andere belastet, um später mal selbst in den Genuss einer geringeren Strafe zu kommen. Vor Gericht freilich sind dann die Erinnerungslücken groß. Wie jetzt in einem Prozess um die Attacke eines Rollkommandos in der Wohnung einer heute 33-jährigen Frau Ende Oktober 2020, bei der drei Männer und eine Frau 2000 Euro abzocken wollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

