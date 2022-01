Drogenbande vor Gericht: Wo sie in Augsburg "Bunkerwohnungen" nutzte

Plus Ein Prozess gegen vier Mitglieder einer internationalen Drogenbande hat vor dem Landgericht begonnen. Warum und wo die Tatverdächtigen Wohnungen in Augsburg mieteten.

Bunkerwohnungen, Arbeitsteilung – eine aktuelle Form des Drogenhandels soll jetzt vor dem Augsburger Landgericht aufgearbeitet werden. Auf der Anklagebank sitzen vier Männer im Alter zwischen 24 und 42 Jahren, denen bandenmäßiger Handel mit verbotenen Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Gut möglich, dass alle vier längere Zeit hinter Gittern landen werden. Insgesamt sind 17 Verhandlungstermine angesetzt.