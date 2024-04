Drogenhandel? Polizei findet Duo mit Kokain, Mann attackiert Beamte

Am Augsburger Leonhardsberg stößt die Polizei auf zwei Männer, die Kokain bei sich haben. Da ihre Handys sichergestellt werden, tickt ein 20-Jähriger aus.

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in der Augsburger Innenstadt zwei Männer kontrolliert, die Kokain bei sich hatten. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, stießen die Beamten gegen 4 Uhr am Leonhardsberg auf das Duo. Sie fanden dabei eine geringe Menge der illegalen Droge. "Nach ersten Ermittlungen bestand der Verdacht, dass die Männer Handel mit Betäubungsmittel betreiben könnten", schreibt die Polizei. Deshalb seien auch die Handys der Männer sichergestellt worden.

Duo hat in Augsburg Kokain bei sich, 20-Jähriger greift Polizeibeamte an

Die Beamten brachten das Duo zu einer Polizeiinspektion. Als sie von dort wieder entlassen werden sollten, wollte einer von ihnen, 20 Jahre alt, die Räumlichkeiten nicht mehr verlassen, da er sein Handy wieder haben wollte. Laut Mitteilung wurde er zunehmend aggressiver, sodass er schließlich "aus dem Gebäude geschoben" werden musste.

Vor der Inspektion habe er dann unvermittelt die Beamten angegriffen und versucht, sie zu schlagen. Außerdem habe er sie beleidigt und massiv bedroht. Da Äußerungen Anlass zur Vermutung gegeben hätten, dass der 20-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand sein könnte, sei er schließlich in ein "entsprechendes Krankenhaus" gebracht worden. (kmax)