Augsburg

vor 19 Min.

Drogenring in Augsburg-Oberhausen: Bleiben alle Verdächtigen in U-Haft?

Graffiti an einer Wand am Drei-Auen-Platz in Oberhausen: Es ist einer der Orte, die die Polizei als Treffpunkt von Jugendgruppen genauer im Blick hat.

Plus Die Augsburger Polizei ermittelt mit großem Aufwand zu möglichen Deals am Drei-Auen-Platz und mutmaßlich kriminellen Jugendgruppen. Nun sind weitere Hintergründe klar.

Von Jan Kandzora

Im Herbst schlugen die Ermittler zu. Fünf Jugendliche und junge Erwachsene kamen im Oktober in Untersuchungshaft, sieben weitere nach einer großen Razzia Anfang Dezember. Wenn es stimmt, was die Polizei annimmt, dann haben die Beamten in Oberhausen einen regelrechten Drogenring gesprengt, an dem teils sehr junge Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Wie ernst die Kripo den Fall nimmt, zeigt der Aufwand, den sie betreibt. Der Verhaftungswelle gingen nach Informationen unserer Redaktion Monate lange Ermittlungen voraus; das Verfahren hat mehrere Besonderheiten, nicht allein das jugendliche Alter der Beschuldigten.

