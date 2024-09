Drogentest bei Verkehrskontrolle verläuft positiv

Ein 35-jähriger Mann ist laut Polizei am Freitag, gegen 2 Uhr, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in der Weldishoferstraße in Pfersee mit dem Auto unterwegs gewesen. Die Polizei kontrolliert den Mann. Dabei zeigte der 35-jährige Mann drogentypisches Verhalten, ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen. (ziss)