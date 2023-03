Drohne im Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen hebt ab

Die Einsatzbereitschaft der 2019 gegründeten Wehr rückt näher. Eine eigene Wache ist noch nicht konkret in Sicht. Vorläufig sind die Kräfte mit einer Drohne im Einsatz.

Für die Freiwillige Feuerwehr in Lechhausen, die vor vier Jahren an den Start ging, rücken die ersten Einsätze näher. Inzwischen ist ein großer Teil der 42 aktiven Mitglieder so weit ausgebildet, dass er an Einsätzen teilnehmen könnte. Allerdings gibt es nach wie vor weder Fahrzeuge noch ein Feuerwehrhaus. Einstweilen soll gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr eine Drohneneinheit aufgebaut werden.

Wie berichtet, hatte sich vor inzwischen zehn Jahren eine Initiative in Lechhausen gebildet, die die achte Freiwillige Wehr in Augsburg aus der Taufe heben wollte, nachdem sich die Lechhauser Wehr 1945 aufgelöst hatte. Seit 2019 ist die neue Wehr offiziell von der Stadt anerkannt, seit 2020 läuft die Ausbildung. Inzwischen, so Kommandant Franz Ranzinger, habe man auch Einsatzkräfte, die für die Nutzung von Atemschutzgeräten oder das Steuern von Löschfahrzeugen ausgebildet sind. Corona habe die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr und anderen Freiwilligen Wehren ein wenig ausgebremst, man sei aber auf einem guten Weg. „Die Besonderheit der Feuerwehr Lechhausen ist, dass viele Quereinsteiger aller Altersklassen sich mit viel Herz und Einsatz engagieren“, so Ranzinger. Auch viele Frauen seien unter den aktiven Mitgliedern.

Suche nach Gerätehaus in Lechhausen ist schwierig

Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte zuletzt auf der Jahresversammlung, dass die Freiwilligen Wehren in Augsburg eine wichtige Rolle spielten. Neben der Übernahme von „Alltags-Einsätzen“ seien die Feuerwachen in den Stadtteilen für den Katastrophenfall eine wichtige Reserve. In den Planungen für einen möglichen großflächigen Stromausfall im Winter war vorgesehen, die Feuerwachen als Anlaufpunkte für die Bevölkerung zu nutzen. Was ein eigenes Gerätehaus in Lechhausen betrifft, prüfe man Möglichkeiten. Vorsitzende Alexandra Ernst sagt, ein Gebäude müsse im Hinblick auf Lage und Größe spezielle Anforderungen erfüllen. In Lechhausen gebe es nur wenige geeignete Grundstücke.

Als Aufgabe, die auch ohne eigenen Fuhrpark erfüllbar ist, bekommt die Freiwillige Wehr in Lechhausen zunächst die Bedienung von Drohnen mitübertragen. Die Berufsfeuerwehr wird eine große Drohne anschaffen, die bei bestimmten Einsätzen Lagebilder aus der Luft liefern kann. Die Berufsfeuerwehr und die Lechhauser Wehr sollen noch in diesem Jahr gemeinsam die Einheit aufbauen. Ab sofort können sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit einer Übungsdrohne schon einmal fit machen.

