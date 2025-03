Dubai-Schokolade und Baklava: Das bietet die Eis-Saison 2025

Der Frost verschwindet, die Sonne kommt raus und die Zehn-Grad-Marke ist geknackt. Genau rechtzeitig haben in Augsburg die ersten Eisdielen wieder eröffnet. Die Inhaber haben die Winterpause gut genutzt: „Meine Frau Rita und ich haben die Eismesse Sigep in Rimini besucht. Da sind wir jedes Jahr und informieren wir uns über neue Technologien, Sorten und Konzepte“, sagt Fernando Stanghellin, dem das Stanghetto am Königsplatz gehört. Das Eiscafé bietet in der anstehenden Saison 48 Sorten an. Der Sommer hat noch gar nicht begonnen, da zeichnen sich schon erste Trends ab.

16 Geschmacksrichtungen, die Fernando Stanghellin dieses Jahr im Angebot hat, gelten als Premium-Sorten und wechseln wöchentlich. „Im Trend liegen arabisch-orientalisch inspirierte Sorten: vor allem Eis nach Art der Dubai-Schokolade. Dazu kommen Sorten wie karamellisierte Walnuss mit Feigen oder sizilianische Mandarine mit Schmand“, sagt Stanghellin. Daneben seien auch säuerliche und frische Sorten gefragt. „In der Hochsaison bietet wir Sorten mit Quark, Cheesecake oder Sojamilch an. Vielleicht machen wir auch etwas mit Passionsfrucht und Granatapfel“, sagt seine Frau Rita Marques. Die Preise vom Vorjahr habe man beibehalten: 1,80 Euro je Kugel für klassische Sorten, 2,10 Euro für Premium-Sorten.

Schokolade mit Engelshaar: Der Dubai-Trend ist auch beim Eis angekommen

Mit 1,70 Euro pro Kugel ist das Eis vom Tutti Frutti in der Altstadt etwas günstiger. Inhaber Christian Bagatella bietet schon jetzt ein Schokoladen-Eis mit Pistazien-Creme und Engelshaar an, das der beliebten Dubai-Schokolade nachempfunden ist. „Durch den Trend hat sich Marktpreis von Pistazien drastisch erhöht. Deswegen kosten das Dubai-Eis und das Pistazien-Eis bei uns zwei Euro pro Kugel“, sagt Bagatella. „Für Kinder wird es bald ein Eis geben, das nach Pfirsich-Eistee schmeckt. Es ist inspiriert von dem Pokémon Glumanda.“ Der Bestseller im Tutti Frutti ist seit mehreren Jahren die Sorte Salted Caramel. Auch die veganen Eissorten sind laut Christian Bagatella ein ungebrochener Trend. Bei ihm gibt es zudem veganes Fruchteis und veganes Zartbitter-Schokoladen-Eis.

Icon Vergrößern Christian Bagatella bietet in seinem Eiscafé Tutti Frutti in der Augsburger Innenstadt bereits Eis nach Art von Dubai-Schokolade an. Fürs Foto allerdings hält er ein großes Plastikeis in Händen. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Christian Bagatella bietet in seinem Eiscafé Tutti Frutti in der Augsburger Innenstadt bereits Eis nach Art von Dubai-Schokolade an. Fürs Foto allerdings hält er ein großes Plastikeis in Händen. Foto: Denise Kelm

Eine Vorliebe für Klassiker hat Jürgen Riess, dem das Giotto in Gersthofen gehört. Den Dubai-Schokolade-Trend sieht er kritisch: „Mir schmeckt Dubai-Schokolade nicht. Bei mir wird es aber demnächst ein Baklava-Eis geben, mit 60 Prozent Pistazienanteil.“ Hippe Trends als Eissorte umzusetzen, findet er nicht immer gut. Er zieht die Klassiker vor: „Wir haben ein intensives Aprikosen-Eis mit hohem Fruchtanteil. Das schmeckt mir am besten. Auch Heidelbeere ist super.“ Ausgewählte Trendsorten bietet er zwar auch an, aber die meisten Kunden kommen wegen der Klassiker: „Es wird sich in keiner Eisdiele eine Sorte besser verkaufen als Vanille.“

Wie das Giotto hat auch das Eiscafé Dolomiti in Lechhausen fast ganzjährig geöffnet. „Im Winter verkaufen wir hauptsächlich Kuchen, Kaffee und auch Bier“, sagt Geschäftsführer Hanna Hanna. „Vor ein paar Tagen haben wir unsere Eis-Saison begonnen. Was wir anbieten, hängt vom Wetter ab. Wenn es sehr heiß ist, gibt es eher fruchtige Sorten – etwa Passionsfrucht, Mango-Eis und Waldfrucht. Im Frühling verkaufen wir eher die sahnigen Sorten, also Stracciatella, Kinder-Bueno und Oreo-Eis.“ Die Eispreise hält er bei 1,70 Euro, allerdings zieht er eine Erhöhung auf 1,80 bis 1,90 Euro im April oder Mai in Betracht. Das liege daran, dass die Zutaten im Einkauf um 15 bis 20 Prozent teurer geworden seien. Auch er entwickelt neue Eissorten, mit denen er Kunden überraschen will. In Planung ist eine für Kinder: „Eine neue Sorte wird das Einhorn-Eis sein, das nach Vanille und Himbeere schmeckt und mit Smarties und Zuckerstreusel garniert ist“, verrät Hanna Hanna.