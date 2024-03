Dunkin Donuts in der Augsburger Innenstadt hat geschlossen

Die Dunkin-Donuts-Filiale in Augsburgs Innenstadt hat seit Kurzem geschlossen. Die Gründe für die Schließung sind unklar. Eine weitere Filiale bleibt bestehen.

Augsburgs Innenstadt hat einen weiteren Leerstand zu verzeichnen. Die Dunkin-Donuts-Filiale in der Bürgermeister-Fischer-Straße 6 hat seit Kurzem geschlossen – das Ladengeschäft ist innerhalb weniger Tage leer geräumt worden. Obwohl sich die Filiale bei ihrer Eröffnung im Jahr 2017 noch großer Beliebtheit erfreute, scheint sich der Standort für die Franchisenehmer nicht mehr zu rentieren.

Dunkin-Donuts-Filiale in der Augsburger Innenstadt hat geschlossen

Dunkin Donuts ist eine amerikanische Kaffee- und Donut-Kette, die 1950 in den USA gegründet wurde. Weltweit gibt es mittlerweile über 20.000 Filialen in etwa 60 Ländern, die allesamt von Franchisenehmern betrieben werden. Erst 2022 feierte die amerikanische Kette noch die Eröffnung ihrer 100. Filiale in Deutschland. Über die Gründe der Schließung in Augsburgs Innenstadt lässt sich nur spekulieren. Das für Bayern zuständige Franchise-Unternehmen wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ganz zieht sich die Kette aber nicht aus Augsburg zurück. Seit Oktober 2021 gibt es einen Stand in der City-Galerie, der offenbar bestehen bleibt.

Lesen Sie dazu auch