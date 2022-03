Durch aufmerksame Anwohnerin stellt die Polizei Zigarettenautomaten-Knacker

Eine Frau beobachtet, wie sich zwei Männer in der Augsburger Innenstadt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Sie ruft die Polizei – die wird kurz darauf fündig.

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin hat die Polizei am späten Dienstagabend zwei Männer gefasst, die sich an gleich mehreren Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht hatten. Die Frau meldete sich um 22 Uhr bei der Polizei. Sie hatte von ihrem Anwesen aus beobachtet, wie zwei junge Männer auf einen Zigarettenautomaten in der Werbhausgasse eintraten und anschließend mit einem E-Scooter flüchteten. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein – und wurde schnell fündig.

Jugendliche knacken Zigarettenautomaten und werden von Polizei gefasst

Streifenbeamte trafen die Gesuchten auf einer Parkbank am Schwibbogenplatz an. Die beiden Jugendlichen, 14 und 15 Jahre alt, waren gerade dabei, Münzgeld auf der Bank auszubreiten und aufzuteilen. Sie räumten ein, an insgesamt vier Zigarettenautomaten tätig gewesen zu sein – an zwei erfolglos. Die Polizei stellte die „Beute“ in Höhe von knapp 70 Euro fest. Der Schaden muss noch ermittelt werden, allerdings sind zwei Automaten nicht mehr funktionsfähig. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Sie bekommen nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. (kmax)