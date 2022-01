Durch den Urwald zu Bastionen: Drei Spaziergänge zeigen Augsburg ganz neu

Plus Auch bei Minusgraden kann man Augsburg und seine Umgebung genießen. Drei Touren führen zu Bastionen, einem Aussichtsturm und mitten in den "Urwald".

Spaziergänge haben sich in Zeiten der Pandemie zu einem beliebten Hobby entwickelt - und damit sind nun nicht die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen gemeint, sondern Spaziergänge im klassischen Sinn. Im Sommer machen solche Streifzüge schon allein deshalb Spaß, weil die Natur einiges zu bieten hat. Doch auch im Winter gibt es in der Region vieles zu entdecken. Drei Tipps für besondere Touren.