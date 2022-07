Augsburg

Durch diese Sportkurse stärken Frauen nicht nur ihren Körper

Plus Im Augsburger Stadtteil Oberhausen bieten Sportkurse für Frauen den Teilnehmerinnen Bewegung, aber auch Kontaktpflege und die Stärkung des Selbstbewusstseins.

Von Miriam Zissler

Für Hatice Dag hat das Projekt "Stark durch Bewegung" ihr Leben verändert. Die 50-jährige Augsburgerin, deren Wurzeln in der Türkei liegen, hat in den vergangenen Jahren schwimmen gelernt. Nun steht sie, wenn sie mit ihrer Familie ins Familienbad geht oder im Sommerurlaub in der Türkei ans Meer fährt, nicht mehr am Rand oder am Ufer: Jetzt ist sie mit den anderen im Wasser, hat keine Angst mehr vor dem kühlen Nass und fühlt sich nicht ausgegrenzt. Dass sie es so spät noch gelernt hat, darauf ist sie stolz. Die Geschichten und auch die Gesichter des Projekts werden derzeit in einer Ausstellung im Pop-up-Store Zwischenzeit in der Annastraße 16 vorgestellt. Sie zeigen, dass es dabei um viel mehr als nur um Bewegung geht.

