Augsburg

vor 8 Min.

Durchsuchungen – nicht nur bei Verdächtigen: So ist der Stand im Fall Jurca

Plus Die Polizei ermittelt gegen Männer, die wohl mit AfD-Politiker Jurca aneinander gerieten. Was er selbst dazu sagt – und warum eine weitere Durchsuchung aufhorchen lässt.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Jener Samstagmorgen Mitte August war noch nicht lange vorbei, da gerieten drastische Bilder in Umlauf. Sie zeigten Andreas Jurca mit fast symmetrisch zugeschwollenen Augen, Schrammen und blauen Flecken am ganzen Körper, Krücken. Es waren die Spuren dessen, was der Augsburger AfD-Politiker als mutmaßlich politisch motivierten Angriff schilderte. Doch was genau war an diesem 12. August frühmorgens in der Schönbachstraße in Oberhausen geschehen? Über Wochen blieb es zuletzt ruhig im "Fall Jurca", die Polizei verwies wiederholt auf laufende Ermittlungen. Doch nun gibt es Tatverdächtige – und Erkenntnisse, die das Bild jenes Samstagmorgens verdichten.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion mitteilte, wurden in der vergangenen Woche die Wohnungen zweier Tatverdächtiger durchsucht. Das Amtsgericht Augsburg habe die entsprechenden Beschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen. Bei den Männern handle es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen. Beide seien deutsche Staatsangehörige, zu einem möglichen Migrationshintergrund könne man keine Angaben machen. "Bei den Durchsuchungen wurden die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen sichergestellt, welche nun durch die Kriminalpolizei ausgewertet werden", erklärte der Sprecher. Die eine Wohnungsdurchsuchung habe im Augsburger Stadtgebiet, die andere im Landkreis Augsburg stattgefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen