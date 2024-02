Dutzende Autos für Mittelstands-Demo vom Plärrergelände entfernt

Rund 400 Menschen demonstrierten am Freitag gegen die Politik der Bundesregierung. Zuvor entfernte die Polizei 40 Autos vom Gelände. Was Halter wissen müssen.

Unter dem Titel "Lass uns reden. Hand in Hand – der gesamte Mittelstand" haben am Freitagnachmittag rund 400 Landwirte, Handwerker und Spediteure auf dem Plärrergelände demonstriert. Damit kamen deutlich weniger Demonstranten als von den Organisatoren erhofft. Das dürfte mit einer Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbands (BBV) zu tun haben. Dieser hatte sich zuvor von der Kundgebung distanziert, weil einer der beiden Veranstalter dem Bürgerforum Schwaben nahesteht. Der Verein plante während und nach der Pandemie die Corona-Demonstrationen in Augsbug und wird dem Querdenker-Milieu zugeordnet. Aufreger war am Freitag jedoch zunächst ein anderes Thema: Für die Kundgebung musste die Polizei rund 40 auf dem Plärrer-Gelände abgestellte Wagen entfernen.

Die Veranstalter hatten offiziell rund 2000 Teilnehmer angemeldet. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich einer der Organisatoren, der die Distanzierung des BBV dafür mit verantwortlich machte. Auch etliche angefragte Lokalpolitiker sagten ihre Teilnahme ab. So hinterfragte Landrat Martin Sailer (CSU), "inwiefern eine von der Querdenker-Szene organisierte Veranstaltung tatsächlich zielführend sein kann". Gekommen waren neben den 400 Teilnehmern – vornehmlich Bauern – eine Handvoll Lokalpolitiker. Dabei waren unter anderem der Bobinger Bürgermeister Klaus Förster ( CSU) sowie Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann (SPD).

Bis Mittag entfernte die Polizei rund 40 Autos vom Plärrergelände

Zunächst mussten am Freitag aber die auf dem Plärrergelände trotz Halteverbots abgestellten Autos weichen. Rund 40 seien bis Mittag "umgesetzt" worden, teilte Polizei-Pressesprecher Markus Trieb auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Autos hatten im Halteverbot gestanden, das wegen der Demonstration zwischen 0 und 17 Uhr auf dem Areal bestand. Laut Trieb handelte es sich dabei um keine Abschleppungen, sondern Umsetzungen. Das bedeutet, dass die Wagen nach dem Entfernen vom Plärrergelände "im Umkreis auf regulären Parkplätzen abgestellt wurden". Die Halter der Fahrzeuge würden über ihr Kennzeichen kontaktiert, so Trieb. Für die Kosten müssten die Besitzer aufkommen.

Die Stadt Augsburg hätte "die erforderlichen Halteverbote unter Beachtung der erforderlichen Vorlaufzeit aufgestellt", sagt das Mobilitäts- und Tiefbauamt auf Anfrage. Ein Halteverbot müsse demnach mit einer Vorlaufzeit von mindestens drei vollen Tagen vor Beginn der Maßnahme bekannt gegeben werden, so das Ordnungsamt. "Dies erfolgt durch das Aufstellen von Haltverbotsschildern an der betroffenen Örtlichkeit."

Am Freitag galt am Plärrergelände ein Halteverbot. Etliche Fahrzeughalter hielten sich nicht daran, ihre Wagen wurden von der Polizei entfernt. Foto: Jonas Klimm

Somit ist der Halter verantwortlich, wenn er sein Auto nicht rechtzeitig wegfährt. Vom Mobilitäts- und Tiefbauamt heißt es dazu: "Grundsätzlich obliegt es den Verkehrsteilnehmern, sich über die geltenden rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu informieren. Mit Änderungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht, das heißt auch mit einer Änderung der vor Ort bestehenden Verkehrsregelung, muss durch die Verkehrsteilnehmer stets gerechnet werden."

