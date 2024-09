E-Bike gerät in Tiefgarage in Brand: Ermittler gehen von technischem Defekt aus

Die Anwohner reagierten schnell. Als am Mittwoch gegen 17.45 Uhr Rauch aus einer Tiefgarage in der Reese-Allee in Augsburg drang, brachten sie ein E-Bike, von dem der Brand ausging, ins Freie. Dort erlosch das Feuer, heißt es von der Berufsfeuerwehr in Augsburg. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber und der Hauptfeuerwache, die angerückt waren, mussten nur noch die Tiefgarage entlüften. Inzwischen kennen die Einsatzkräfte weitere Details zu dem Brand.

