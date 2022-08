Augsburg

vor 32 Min.

E-Bikes made in Augsburg: Wie eine neue Firma die Freude am Fahren wecken will

Plus Immer mehr Augsburgerinnen und Augsburger steigen aufs E-Bike um. Mit seinem Start-up setzt Stefan Laimer auf Modelle, die Retrocharme mit Technik verbinden.

Von Felix Triebswetter

Augsburg will zur Fahrradstadt werden. Berlin, Paris, Barcelona sind Beispiele für Metropolen, die ebenfalls eine Entwicklung hin zum Fahrrad als urbanes Verkehrsmittel der Zukunft forcieren. Dass die Messe Eurobike im Juli erstmals in einer der wichtigsten Messestädte Deutschlands - Frankfurt - stattfand, ist ebenfalls ein Indiz für die zunehmende Bedeutung von Zweirädern. Besonders E-Bikes werden immer beliebter, doch gerade in der Produktion und bei der Reparatur spielt Nachhaltigkeit bislang kaum eine Rolle. Das Augsburger Start-up Urban Wulf will das ändern und E-Bikes "für die Ewigkeit" bauen.

