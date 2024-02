Augsburg

Zwischen Verwirrung und Erstaunen: So läuft es mit dem E-Rezept

Plus Seit 1. Januar ist das E-Rezept Pflicht. Patienten ermöglicht es, papierlos Medikamente aus Apotheken zu holen. Wie es sich in Augsburg eingespielt hat.

Von Lina Kudicke, Arne Seyffert

Verschreibungspflichtige Medikamente, ganz ohne den rosafarbenen Zettel – das ermöglicht das E-Rezept seit Beginn 2024. Mit der elektronischen Gesundheitskarte, Papierausdruck oder einer App kann das E-Rezept in Apotheken eingelöst werden. Ärztinnen und Ärzte konnten es schon seit September 2022 ausstellen, ab 1. Januar 2024 wurde es verpflichtend eingeführt. Jetzt, nach gut einem Monat, ziehen die Apotheken eine erste Bilanz – und die fällt relativ gut aus.

„Seit über zehn Jahren wird versucht, das Gesundheitswesen zu digitalisieren. So soll die Patientenversorgung verbessert und transparenter gemacht werden", sagt Augsburgs Apotheken-Sprecher Ulrich Koczian. Auch Kosten ließen sich sparen, indem Doppelbehandlungen und -Untersuchungen vermieden werden. In der Vergangenheit hat ein Arzt die Verordnung in sein Praxisverwaltungssystem eingegeben und sie dann auf ein vorgegebenes Rezeptformular ausgedruckt - zusammen mit allen relevanten Informationen. Was die Apotheke wissen muss, wird jetzt vom Arzt auf einen Server geladen. Diese Daten können nur von relevanten Personen abgerufen werden. Das „E-Rezept“ bekommt der Patient in Form eines QR-Codes auf einem ausgedruckten Papier, über einen QR-Code in seiner Krankenkassen-App oder die Daten werden über die elektronische Gesundheitskarte abgerufen. Die Rezepte sind wie bisher nach der Ausstellung 28 Tage gültig.

