E-Rezept und Co.: Digitalisierung der Medizin kommt nur schleppend voran

Das E-Rezept ist ein Baustein in der Digitalisierung der Medizin. Doch an vielen Stellen hakt es hier noch.

Plus Das E-Rezept gibt es schon, die elektronische Patientenakte soll bald für alle kommen. Doch noch hakt es an vielen Stellen. Das kostet Ärzte Zeit, die sie nicht haben.

Alle Welt spricht von Digitalisierung. Mit dem E-Rezept, das am 1. Juli gestartet ist und der elektronischen Patientenakte, deren flächendeckende Einführung für Januar 2025 geplant ist, soll nun auch die Medizin digitaler werden. Doch noch läuft es alles andere als rund. Bislang kostet die Umstellung Praxen und Patienten auch in Augsburg vor allem Zeit und Nerven.

"Das System ist gerade wieder einmal zusammengebrochen", sagt Dr. Mariana Malmer von der Praxis Hausärzte am Vincentinum. Eigentlich, erzählt die Allgemeinmedizinerin, wollte sich schon vor einer halben Stunde der IT-Anbieter melden, der die Software für die Ausstellung der E-Rezepte endlich zum Laufen bringen wollte. "Aber jetzt sitze ich hier und warte, vielleicht muss ich ja ein Fax schicken", sagt Malmer angesäuert. "So etwas bringt mich wirklich auf 180. " Die Hausärztin kommt ursprünglich aus Rumänien. "Dort ist man in der Digitalisierung schon deutlich weiter", findet sie. "Deutschland ist da bisher nicht mal ein Entwicklungsland." Dabei sei sowohl das E-Rezept wie auch die elektronische Patientenakte eine tolle Sache. "In der Akte ist dann alles gespeichert und man kann nachvollziehen, ob der Patient schon bei einem anderen Kollegen war, oder was bei einem Krankenhausaufenthalt gemacht wurde." Wenn das System denn funktionieren würde.

