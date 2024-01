E-Roller-Fahrer ist um 6 Uhr morgens mit 1,4 Promille unterwegs

Unweit der Augsburger City-Galerie kontrolliert die Polizei einen E-Roller-Fahrer. Er riecht nach Alkohol – ein Test ergibt rund 1,4 Promille. Es wird ermittelt.

In der Nähe der Augsburger City-Galerie hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen E-Roller-Fahrer erwischt. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierten sie den Mann gegen 6 Uhr und stellten dabei Alkoholgeruch fest. Ein erster Test ergab einen Wert von fast 1,4 Promille.

Die Einsatzkräfte verhinderten daraufhin, dass der Mann weiterfahren konnte, und leiteten eine Blutentnahme in die Wege. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenhais im Verkehr. (kmax)