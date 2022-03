E-Scooter bringen die Mobilitätswende in Augsburg nicht voran

Plus Als Spaßgefährte sind E-Scooter eine nette Abwechslung. Ansonsten dürften sie kaum Autofahrten ersetzen. Dafür stehen sie auf Bürgersteigen im Weg.

Auf dem Gehweg herumstehende und herumliegende Elektroroller sind ein Ärgernis. Es handelt sich um kein Massenphänomen in dem Sinn, dass die Mehrheit der Leihroller achtlos hingestellt oder -geworfen wird, aber wer viel zu Fuß geht, dem fallen diese Hindernisse unangenehm auf.