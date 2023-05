Augsburg

E-Scooter-Fahrerin war mit zwei Promille in Göggingen unterwegs

Eine 21-Jährige stürzte in der Gögginger Straße in Augsburg. Die Polizeibeamten entzogen ihr die Fahrerlaubnis, weil sie so einen hohen Promillewert hatte.

Eine 21-Jährige war in der Gögginger Straße mit einem E-Scooter am Donnerstag gegen 2.30 Uhr unterwegs. Sie stürzte. Passanten verständigten daraufhin die Polizei, die einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der 21-Jährigen durchführten: Er ergab laut Polizei einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher, da ein vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis im Raum stand. Außerdem musste die Frau eine Blutprobe abgeben, um den exakten Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 21-Jährige. (ziss)

