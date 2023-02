E-Scooter in Augsburg: Kommen Abstellzonen im Frühjahr?

Das Baureferat will demnächst einen Vorschlag machen, mit dem erreicht werden soll, dass Elektroroller in der Innenstadt geordneter abgestellt werden.

Die Gespräche der Stadt Augsburg mit E-Scooter-Anbietern über ein Konzept zum geordneteren Abstellen der Elektroroller in der Innenstadt sind offenbar kurz vor dem Abschluss. Baureferent Gerd Merkle (CSU) sagte im Bauausschuss des Stadtrats, dass er dem Gremium im März einen Beschlussvorschlag vorlegen will. Ziel sei eine Selbstverpflichtungserklärung aller Anbieter mit der Stadt, in der unter anderem geregelt wird, an welchen Stellen Scooter künftig abgestellt werden dürfen. Man plane eine schrittweise Umsetzung in der Innenstadt im ersten Halbjahr 2023, danach sei eine Ausdehnung auf andere Stadtviertel denkbar.

Wie weit die Regelungen gehen werden, ist noch unklar. Die Stadt hat bereits 2020 Absprachen getroffen, dass Roller am Rathausplatz und in der Annastraße nicht abgestellt werden dürfen. Die App verweigert dort ein Ausloggen. In Augsburg setzt die Stadt auf einvernehmliche Regelungen mit Betreibern. Abstellverbote auf Gehsteigen seien rechtlich ein schwieriges Thema. (skro)

