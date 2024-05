E-Scooter prallt gegen Auto: 15-Jährige werden bei Unfall verletzt

Zwei 15-Jährige sind in Augsburg auf einem E-Scooter unterwegs, als sie an einer Ausfahrt gegen ein Auto prallen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Ludwigshafener Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee sind bei einem Unfall am Freitagabend zwei 15-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie dort gegen 19.30 Uhr auf einem E-Scooter unterwegs, als sie an einer Grundstücksausfahrt gegen den Seat einer 51-Jährigen prallten. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden 15-Jährigen, sie verletzten sich dabei leicht.

Unfall mit E-Scooter und Auto in Augsburg-Pfersee: Polizei ermittelt

Wegen des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der genaue Hergang ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 0821/323-2610 bei der Inspektion Augsburg 6 zu melden. (kmax)