Augsburg

E-Scooter statt Autos: Neues Stellplatz-Konzept spaltet die Gemüter

In Augsburgs Innenstadt, wie hier am Ulrichsplatz, werden die Abstellplätze für E-Roller eingerichtet. Dafür entfallen Auto-Parkplätze.

Plus In Augsburgs Innenstadt werden seit einigen Tagen Auto-Parkplätze in Abstellzonen für E-Scooter umgewandelt. Das sorgt mitunter für Kritik.

Kaum aus dem Osterurlaub zurück, hat sich Andreas Settele geärgert. Als seine Frau und er vor der Wohnung am Ulrichsplatz das Reisegepäck aus dem Auto laden wollten, waren vor der Haustür zwar Parkplätze frei. Doch die Anwohnenden durften dort plötzlich nicht mehr parken. Die Fläche ist künftig nur noch E-Scootern vorbehalten. Darauf weisen neue Straßenschilder hin. Und nicht nur dort: In der Innenstadt werden derzeit 29 neue Abstellzonen für E-Scooter eingerichtet. Dafür fallen, wie bereits berichtet, insgesamt 23 Auto-Parkplätze weg. Das neue Konzept gegen das wilde Abstellen von Rollern soll einerseits ein Problem beseitigen, sorgt andererseits aber für Diskussionen.

"Die Möglichkeiten für Anwohnerinnen und Anwohner, zu parken, werden in der Innenstadt immer weniger", moniert Innenstadtbewohner Settele. Er findet die Wahl der neuen E-Scooter-Parkzone am Ulrichsplatz – "da passen fünf Smart-Autos drauf" – mehr als unglücklich. "Warum werden dafür nicht Flächen verwendet, die ohnehin ungenutzt sind?", fragt er und verweist auf einen Teil des Gehwegs am Ulrichsplatz, der seiner Meinung nach mit einer Breite von nahezu zehn Metern auch Raum für eine E-Scooter-Zone biete.

