Augsburg

vor 32 Min.

Eberhard Spickermann: Haunstettens vergessener Ehrenbürger

Plus Eberhard Spickermann war Herr über 40 Pfarreien und mit Sebastian Kneipp befreundet. Aus seinem Verein ging die Raiffeisenbank hervor. Vor 100 Jahren starb er.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

100 Jahre ist es her, dass die Haunstetter Zeitung einen Nachruf auf ihren Ehrenbürger Eberhard Spickermann veröffentlichte. Der Pfarrer von St. Georg und "bischöfliche geistliche Rat" war kein gebürtiger Haunstetter - doch der Stadtteil habe ihm viel zu verdanken, sagt Jutta Goßner vom Kulturkreis Haunstetten. Trotzdem wurde er bei der Einbürgerung der Stadt nach Augsburg schlicht vergessen und erst viele Jahre später auf Betreiben des Kulturkreises in die Liste der Augsburger Ehrenbürger aufgenommen.

1883 trat Eberhard Spickermann seine Stelle in St. Georg in Haunsetten an, hat der Kulturkreis recherchiert. Später erhielt Spickermann den Titel "Bischöflicher geistlicher Rat". Unter seiner Amtstätigkeit wurde 1886/87 die Pfarrkirche St.Georg nach Entwürfen des königlichen Bauamtsassessors August Immler vergrößert, indem man das Kirchenschiff 10 Meter nach Westen verlängerte. Mit der Vergrößerung ging die Entfernung der barocken Ausstattung und die Neugestaltung im Stil der Neuromantik einher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen