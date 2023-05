Eberle beschert dem Mutterkonzern Greiffenberger deutliches Umsatzplus

Das Augsburger Traditionsunternehmen Greiffenberger blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück und plant für die kommenden Jahre weiteres Wachstum.

Die Greiffenberger AG konnte 2022 kräftig wachsen und seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 24,2 Prozent auf 72,9 Millionen Euro steigern. Das Umsatzwachstum sei sowohl auf eine erhöhte Nachfrage in nahezu allen Märkten zurückzuführen, als auch preisgetrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Inland stiegen die Umsatzerlöse um fast 28 Prozent, was der positiven Entwicklung der einzigen Tochtergesellschaft Eberle in Augsburg zu verdanken sei, heißt es weiter. Dort werden Metallbandsägeblätter und Präzisionsbandstahl hergestellt.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Greiffenberger-Konzerns liegt für 2022 bei 4,6 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Je Aktie liege das Ergebnis bei 0,60 Euro nach 1,19 Euro im Vorjahr. Das Team dürfe stolz sein, so Gernot Egretzberger, Alleinvorstand der Greiffenberger AG und CEO bei Eberle. Das Umfeld sei angesichts der Verwerfungen bei Energie und steigenden Rohstoffpreisen außerordentlich herausfordernd gewesen.

Gernot Egretzberger ist Alleinvorstand der Greiffenberger AG und CEO beim Augsburger Traditionsunternehmen Eberle. Foto: Silvio Wyszengrad

Für die Zukunft wolle Greiffenberger mehr Wachstum forcieren. Unter anderem wolle man neue Stellen schaffen, vor allem in der Produktion. "Wir möchten als Augsburger Champion herausstechen sowie international mit unseren Produkten 'Made in Germany' weiterwachsen", betont Egretzberger. Dazu sucht Eberle nach einem neuen Firmensitz. Das Areal in Pfersee wurde verkauft. (nist)