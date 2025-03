Edelfan sammelt Modellautos: Über allem steht der Ferrari

An den 27. Juli 1986 wird sich Karl Angerbauer wohl immer erinnern. Es war ein wolkiger, schwüler Tag am Hockenheimring in Baden-Württemberg beim Großen Preis von Deutschland. Angerbauer und seine Frau Gisela schnupperten erstmals Formel-1-Atmosphäre. Über 80.000 Zuschauer sahen 26 Profi-Rennfahrer in ihren Boliden ihre rasanten Runden drehen. Angerbauer und seine Gattin waren erstmals live bei einem Rennen dieser Art. Er hat das Rennen schließlich irgendwie für die Ewigkeit bei sich zu Hause festgehalten. In einer Vitrine im Wohnzimmer stehen die kleinen Modellautos in der gleichen Startfolge wie am 27. Juli 1986. Also die Nummer 1 der McLaren-Porsche den Keke Rosberg fuhr, der McLaren-Porsche von Alain Prost, dann der Lotus-Renault vom Brasilianer Ayrton Senna, gefolgt von den restlichen Startern.

