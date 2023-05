Ehemalige Komödie: Warum das Gignoux-Haus jetzt so bunt ist

Plus Die neue Farbigkeit des Gignoux-Hauses, der früheren Komödie, ist keine Laune des Bauherren. Sie ist das Ergebnis einer akribischen Spurensuche in Augsburgs Geschichte.

Das Gignoux-Haus, die frühere Komödie, sorgt mit neuen Farbtönen für Aufsehen im Lechviertel. Statt schmutzig gelb und grau ist die Fassade des ehrwürdigen Baudenkmals jetzt richtiggehend bunt. Die neue Farbigkeit ist keine Laune des Eigentümers. Sie hat Gründe, die mit dem Denkmalschutz zusammenhängen.

Das Gignoux-Haus leuchtet jetzt in einem Mix von gebrochenem Weiß, sanftem Rot, Grau und Ockergelb. Auf diese ungewöhnliche Farbgebung hat sich die städtische Denkmalschutzbehörde schon vor Längerem mit dem privaten Bauherren geeinigt. Dafür gibt es historische Vorbilder.