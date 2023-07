Ehemaliger IG-Metall-Chef Karlheinz Hiesinger gestorben

Der ehemalige 1. Bevollmächtigte und Vorstand der Gewerkschaft starb bereits am 23. Juni. Er war auch politisch bei der SPD aktiv.

Der ehemalige 1. Bevollmächtige und Vorstand der IG Metall Augsburg, Karlheinz Hiesinger, ist tot. Wie die IG-Metall in einer Traueranzeige schreibt, starb er bereits am 23. Juni.

Karlheinz Hiesinger wurde am 22. November 1942 in Augsburg als Sohn eines Fertigungsplaners geboren und verbrachte dort seine gesamte Kindheit. Er absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser bei der MAN in Augsburg und blieb dem Unternehmen auch nach seiner Ausbildung treu. Neben seiner Tätigkeit bei der MAN engagierte sich Hiesinger in der IG Metall und wurde 1968 Mitglied der Gewerkschaft.

IG Metall in Augsburg: Seit Oktober 1989 geschäftsführender Vorstand

Von 1974 bis 1982 war Hiesinger hauptamtlicher Fachsekretär in der IG Metall-Verwaltungsstelle Augsburg. Im Oktober 1989 wurde er in den geschäftsführenden Vorstand der IG Metall gewählt. Er setzte sich sowohl für die Rechte der Arbeitnehmer als auch für die Interessen der Gewerkschaft ein.

Darüber hinaus war Hiesinger politisch aktiv und trat 1972 der SPD bei. Er hatte auch verschiedene Aufsichtsratspositionen inne, darunter bei der Osram GmbH seit 1982 und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MAN B & W Diesel AG seit 1985. Er war seit 1986 Mitglied im Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes Augsburg und seit 1989 alternierender Vorsitzender dieses Ausschusses. Seit 1976 war er auch alternierender Vorsitzender im Berufsbildungsausschuss der IHK für Augsburg und Schwaben.