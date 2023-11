Ehemaliger Stadt-Sprecher Sieber wechselt zu Lehmbau

Der einstige Büroleiter von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber übernimmt im Unternehmen die Bereiche Kommunikation und Marketing.

Der ehemalige Leiter des Büros von Oberbürgermeisterin Eva Weber wechselt zur Lehmbaugruppe. Stefan Sieber, 47, wird ab März 2024 Mitglied der Geschäftsleitung der GmbH und dort für die Bereiche Unternehmenskommunikation, Marketing und Strategie verantwortlich sein. Die Augsburger Lehmbaugruppe entwickelt seit über 37 Jahren Lösungen, Produkte und Dienstleistungen, um gesellschaftliche Herausforderungen positiv zu gestalten. Schwerpunktmäßig geht es um Bildung, Jugendhilfe sowie Wohnen und Leben.

Die Kommunikation nach innen und außen sei dabei ebenso entscheidend, wie die Mitarbeiter mitzunehmen, so Lehmbau-Geschäftsführer Raphael Brandmiller. Sieber habe während seiner Zeit als Stadt-Sprecher und Büroleiter der Oberbürgermeisterin unter Beweis gestellt, dass er ein "Stratege und kreativer Kopf mit hoher Umsetzungskraft" sei, so Brandmiller. Die Lehmbaugruppe beschäftigt aktuell mehr als 800 Mitarbeiter und hat über 40 Standorte in Bayerisch-Schwaben. (AZ)