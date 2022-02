Augsburg

18:30 Uhr

Ehepaar nachts im eigenen Haus überfallen: Wie oft gibt es solche Fälle?

Plus Der brutale Überfall auf ein Ehepaar in Bergheim ist wohl aufgeklärt. Fälle wie dieser seien sehr selten, sagt die Polizei. Und die Aufklärungsquote ist gut.

Von Jörg Heinzle

Polizeistreifen, Kontrollen, ein Hubschrauber - und das mitten in der Nacht. Im Augsburger Stadtteil Bergheim hatte der Überfall auf ein älteres Ehepaar im Dezember für Aufsehen gesorgt. In der Nacht zum vierten Adventssonntag, kurz nach Mitternacht, hatten sich mehrere Täter Zugang zum Haus des Paares verschafft und die Bewohner - ein 83-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau - brutal zusammengeschlagen. Inzwischen sitzen drei mutmaßliche Täter in Haft. Die Ermittlungen dauern noch an, die Tat scheint aber aufgeklärt zu sein. Nachts im eigenen Haus überfallen zu werden, ist für viele eine schlimme Vorstellung. Von der Polizei heißt es, dass gravierende Fälle wie dieser in Augsburg aber nur selten vorkommen.

