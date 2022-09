Region Augsburg

vor 32 Min.

Ehepaar vergiftet: Wie häufig ist der Knollenblätterpilz in Augsburgs Wäldern?

Plus Sie hatten giftige Knollenblätterpilze mit Champignons verwechselt. Ein Ehepaar aus der Region liegt seitdem auf der Intensivstation. Was ein Pilzberater aus Augsburg sagt.

Von Ina Marks

Nach dem Pilzesammeln hat ein Ehepaar aus dem Landkreis Aichach-Friedberg seinen Fund zum Abendessen verzehrt. Seit wenigen Tagen liegen die 40-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Mann in Münchner Kliniken auf Intensivstationen. Sie hatten giftige Knollenblätterpilze mit Champignons verwechselt und schwere Vergiftungen erlitten. Der 15-jährige Sohn hatte von dem Pilzgericht zum Glück nicht gegessen. Ein Mediziner schließt nicht aus, dass beide Patienten eine Lebertransplantation benötigen. Eine Pilzberaterin aus dem Landkreis sagte in einem Interview, dass die im Wittelsbacher Land sonst selten vorkommenden Knollenblätterpilze in diesem Jahr vermehrt sprießen. Wie sieht die Lage in Augsburgs Wäldern aus?

