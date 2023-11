Augsburg

18:00 Uhr

Er verschafft Familie Zenkert Verschnaufpausen im Alltag

Plus Uwe Döring kümmert sich als ehrenamtlicher Unterstützer regelmäßig um den kleinen Jonas und seinen Bruder Adrian. Ein Engagement, von dem beide Seiten profitieren, wie er sagt.

Von Katharina Indrich

Wenn Uwe an der Tür klingelt, dann gibt es für Jonas kein Halten mehr. Wie von der Tarantel gestochen rennt der Einjährige dann los, nimmt ihn begeistert in Empfang und dann sofort in Beschlag. Heute hat Jonas ein Buch angeschleppt. Einträchtig sitzen der Dreikäsehoch und der 60-Jährige zusammen auf dem flauschigen Wohnzimmerteppich und schmökern sich durch "Komm mit ans Meer". So wie Opa und Enkel das eben tun. Nur: Uwe Döring ist nicht der Opa von Jonas und seinem fast dreijährigen Bruder Adrian. Sie sind nicht einmal miteinander verwandt. Und doch gehört Uwe mittlerweile quasi zu Familie Zenkert dazu.

Im März kam der 60-Jährige zum ersten Mal zu den Zenkerts nach Haunstetten. Weil er sich ehrenamtlich engagieren wollte, hatte er sich im Freiwilligenzentrum nach Möglichkeiten erkundigt. Dort wurde er auf das Projekt mit dem etwas sperrigen Namen "Ehrenamtliche Unterstützer Frühe Hilfen" aufmerksam. Uwe Döring hat keine eigenen Kinder und somit auch keine Enkelkinder. Die Idee, etwas mit Kindern zu unternehmen, sie beim Aufwachsen zu begleiten und damit gleichzeitig die Eltern ein Stück weit zu entlasten, gefiel ihm. Döring ließ sich auf das Abenteuer ein - und hat es seitdem noch keine Sekunde bereut. "Wie sich die Kinder freuen, wenn man kommt, da geht einem das Herz auf", sagt er. "Ich kann das jedem nur empfehlen. Diese zwei Stunden in der Woche hat eigentlich jeder. Und ich weiß, dass die KJF weitere Unterstützer sucht."

