Ehrung bei der Diakonie: Von der Hausmutter zur Seelsorgerin

Gabriele Fuhrmann ist seit 31 Jahren bei der Diakonie Augsburg beschäftigt. Vieles hat sich seitdem verändert, nicht nur ihre Aufgabe.

Besser etwas zu spät, als gar nicht: Vor 31 Jahren begann Pfarrerin Gabriele Fuhrmann ihre Arbeit für das Diakonische Werk Augsburg (DWA). Damals war sie sogenannte Hausmutter im Karl-Sommer-Stift in Friedberg. Seitdem freilich hat sich vieles verändert, nicht nur die Bezeichnung der Aufgabe. Jetzt wurde Fuhrmann für ihren Einsatz geehrt - aus terminlichen Gründen mit einem Jahr Verspätung, aber nicht weniger herzlich.

Im August 1992 hatte die Theologin ihren Dienst bei der Diakonie angetreten – allerdings nicht in der Seelsorge, sondern als Hausmutter im Karl-Sommer-Stift, einer der fünf stationären Pflegeeinrichtungen des DWA. Ein damals „sehr bewährtes Modell“, wie Pfarrer Fritz Graßmann, Theologischer Vorstand des DWA, in seiner Würdigung ausführte. „Der Gedanke dahinter war, Menschen in schwierigen Situationen einen Schutzraum zu geben.“ Für die Leitung der Häuser in der Altenhilfe galt damals Präsenzpflicht, die Verantwortlichen wohnten auf dem Gelände der Einrichtung. Dazu brauchte es Menschen in der Leitung, „die sich so ganz mit ihrer Aufgabe identifizieren – wie Mutter und Vater“, so Graßmann. Fuhrmann und ihr Mann Gottfried, damals Einrichtungsleiter des Karl-Sommer-Stift, waren zu jener Zeit gemeinsam Hauseltern.

Diakonie Augsburg: Von der Hausmutter zur Seelsorgerin

Von der Hausmutter zur Seelsorgerin sei es gar nicht so weit, sagte Graßmann, denn in beiden Rollen sei Gabriele Fuhrmann eins, nämlich „eine Vertrauensperson für die vielen alten Menschen bei uns“. Er dankte ihr für die 31 Jahre, die sie „mit Herz und Seele“ dabei sei: „Das ist ein Geschenk für viele Menschen und für unser Werk.“ Das gilt nicht nur für die Senioren und ihre Angehörigen, sondern auch für die Ehrenamtlichen, die sich in den Pflegeeinrichtungen der Diakonie engagieren und für die die 60-Jährige eine wichtige Ansprechpartnerin ist.

Im Rückblick auf ihre Tätigkeit habe sich viel verändert, so die Dienstjubilarin: „Die christlichen Werte sind nicht mehr so bekannt.“ Sie freue sich, dass sie Teil eines Teams, nämlich der sozialen Betreuung, in den Pflegeeinrichtungen der Diakonie sei. Sie schätzt die Abwechslung, an jedem Tag der Arbeitswoche in einem anderen Haus zu sein. Unabhängig von der jeweiligen Pflegeeinrichtung gilt für sie: „Die alten Menschen sind hochinteressant und es unendlich wert, sich um sie kümmern.“ Dazu gehöre auch, den Bewohnern etwas zuzutrauen und ihnen zu vermitteln, dass sie auch in ihrem Alter noch etwas leisten können: „Der Mensch braucht es, gebraucht zu werden.“

Als Seelsorgerin ist Gabriele Fuhrmann in den Diakonie-Pflegeeinrichtungen Hofgarten-Carrée (Augsburg), Karl-Sommer-Stift (Friedberg), Paul-Gerhardt-Haus (Gersthofen), Pflegeheim am Lohwald (Neusäß) sowie im Schlößle (Stadtbergen) tätig. (AZ)