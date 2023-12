15-Jähriger wird an der Plärrer-Haltestelle in Augsburg überfallen

Zwei Unbekannte rauben einem 15-Jährigen in der Augsburger Innenstadt mehrere Gegenstände. Ein Zeuge, der einschreitet, wird attackiert.

Die Polizei spricht von einer "räuberischen Erpressung". Die Tat ereignete sich am Freitag. Opfer war ein 15-Jähriger.

Wie die Polizei informiert, bedrohten zwei Täter den Jugendlichen in der Langenmantelstraße und entwendeten diverse Gegenstände Gegen 17 Uhr wartete der 15-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle am Plärrerparkplatz. Hierbei sprachen ihn die beiden Täter an. Sie bedrohten den 15-Jährigen und forderten die Herausgabe mehrerer Gegenstände.

Diese Gegenstände nahmen die bislang Unbekannten im weiteren Verlauf an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Schwimmschulstraße, so die Polizei. Ein Zeuge, der die Situation beobachtet hatte und einschreiten wollte, wurde von einem der beiden Unbekannten bei der Flucht körperlich angegangen.

Das ist die Täterbeschreibung

Ein Täter ist wohl 15 bis 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schwarze glatte Haare, schlanke Statur, graue Jogginghose, schwarzer Kapuzenpullover mit Seitentaschen, Reebook-Sportschuhe. Der zweite Täter trug schwarze Sportschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (möh)