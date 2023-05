Augsburg

Ein abgemeldetes Auto sorgt am Straßenrand in Lechhausen für Verwunderung

Plus Wer sein abgemeldetes Auto einfach irgendwo abstellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Trotzdem stehen solche Autos oft monatelang – so wie in einer Straße in Augsburg.

Fast eineinhalb Jahre stand in der Stätzlinger Straße 100 in Lechhausen ein gut erhaltener BMW ohne Kennzeichen. Ein Leser beobachtete dies und wandte sich an unsere Redaktion. Die Zeit setzte dem Fahrzeug enorm zu, doch außer regelmäßig orange Aufkleber anzubringen, unternahm die Stadt nichts, ärgerte sich der Leser. Der Pkw in der Stätzlinger Straße ist aber kein Einzelfall: Immer wieder stehen im Stadtgebiet ausgemusterte Fahrzeuge am Fahrbahnrand - oft über Monate. Dabei hat die Stadt Augsburg eigentlich klare Vorgaben, wie mit solchen Umweltsündern zu verfahren ist.

Der BMW an der Stätzlinger Straße stand irgendwann an einem Rad nur noch auf der Felge. In regelmäßigen Abständen brachten Beamte der Polizeiinspektion Augsburg-Ost orangefarbene Aufkleber am Wagen an, irgendwann fielen diese dann aufgrund von Umwelteinflüssen wieder ab. Ab und an sandten Anwohner die abgefallenen Aufkleber an die Stadt. "Ich wage nicht darüber nachzudenken, wie viele Mitarbeiter des Tiefbauamtes in diesem Zeitraum an dem Pkw vorbeigefahren sind, ohne irgendwelche Maßnahmen in die Wege zu leiten", schreibt der Leser.

