Ein Augsburger flog mit Cannabis-Zucht in seiner Wohnung auf

Eigentlich war die Polizei bei einem anderen Einsatz in der Wilhelm-Hauff-Straße. Dann rochen die Beamten etwas Verdächtiges aus der Nachbarwohnung.

Der typische Geruch brachte Polizeibeamte auf die Spur, obwohl sie in einer ganz anderen Sache in der Innenstadt unterwegs waren. Laut Polizeibericht hielten sie sich am Freitagabend in einem größeren Haus in der Wilhelm-Hauff-Straße auf. Dabei stellten sie aus einer Nachbarwohnung einen deutlichen Cannabis-Geruch fest.

Als die Einsatzkräfte klingelten, öffnete ein 37-Jähriger. Nach einer Belehrung war er mit einer freiwilligen Wohnungsnachschau einverstanden. Hierbei konnten mehrere Gläser mit Cannabis und eine Aufzuchtanlage mit einigen Pflanzkübeln aufgefunden werden, so die Polizei. Gegen den 37-Jährigen wird wegen dem Besitz und dem illegalen Anbau von Cannabis ermittelt. (eva)