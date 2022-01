Augsburg

Ein Augsburger sorgt dafür, dass Menschen in Afrika besser leben können

Plus Unternehmer Reinhard Burda stellt mit seiner Firma Wasseraufbereitungsanlagen her. Die vertreibt er vor allem in armen, ländlichen Gebieten Afrikas und hat ein großes Ziel vor Augen.

Von Johannes Kapfer

Reinhard Burda hatte keinen Start, wie man ihn sich für ein erfolgreiches Leben wünscht. Noch während seiner Ausbildungszeit zum Maschinenbauer verlor er beide Eltern. Ab dann mussten sein Ausbildungsgehalt und die Vollwaisenrente reichen, um ihn und seine Geschwister durchzubringen. Doch vielleicht hat gerade dieser Schicksalsschlag ihn so beeinflusst, dass er jetzt Menschen hilft, die unter noch schwierigeren Bedingungen leben. Burda hat eine Firma, die in Afrika mithilfe lokaler Subunternehmer Wasseraufbereitungs- und Anlagen zur Energieversorgung sowie Krankenstationen baut. So will er Menschen in ländlichen Gebieten den Zugang zu sauberem Wasser, Elektrizität und medizinischer Versorgung bieten. Doch einfach ist das nicht immer.

